Cevdet Altındağ İstifa Etti

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA

Van’ın İpekyolu Belediye Başkanı Cevdet Altındağ’ın sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa ettiği açıklandı. Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapılan duyuruda, Altındağ’ın sağlık sorunları bulunduğu ve tedavi sürecinde olduğu ifade edildi. Bu süreç içerisinde belediyenin iş ve işlemlerine katılamayan Altındağ’ın tedavisinin uzun bir süre devam edeceği belirtildi.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ

Kurul tarafından Altındağ ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, istifa etmesi yönünde ortak bir görüş oluştu. Ayrıca, yeni başkanın belirlenme sürecinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddelerine göre gerçekleştirileceği kaydedildi. Açıklama sonunda, Altındağ’a geçmiş olsun dilekleri iletildi.