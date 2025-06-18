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Cevdet Altındağ, Sağlık Sorunları Nedeniyle İstifa Etti

Cevdet Altındağ, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu duruma ilişkin olarak DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz süreç içerisinde maalesef eşbaşkanımız Cevdet Altındağ sağlık sorunu yaşamış ve bu kapsamda tedavi görmüştür. Söz konusu sağlık sorunu nedeniyle eş başkanımız Altındağ, bu süreç içerisinde belediye iş ve işlemlerine katılamamıştır.”

SAĞLIK DURUMU TARTIŞILDI

Açıklamada, “Eş başkanımızın yaşadığı bu sürece dair doktorlarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda tedavi sürecinin uzun bir süre daha devam edeceği ve bu süre içerisinde kendisinin dinlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Kurul olarak bu konuda eşbaşkanımız ile yaptığımız değerlendirmeler ve tartışmalar sonucunda, değerli yol arkadaşımızın bulunduğu İpekyolu Belediye Eşbaşkanlığı makamından istifa etmesi yönünde görüş birliğine vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz” denildi.

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