Cevdet Ege Mutlu, Şampiyon Oldu

MİLLİ KÜREKÇİ CEVDET EGE MUTLU’DAN TARİHİ BAŞARI

ALTIN MADALYA KAZANDI

Cevdet Ege Mutlu, Polonya’nın Poznan kentinde gerçekleştirilen U23 Dünya Kürek Şampiyonası’nda Erkekler 1x (tek çifte) A finalinde 06.51.74’lük süresiyle altın madalyayı kazandı. 2024 yılında Avrupa şampiyonu olan Mutlu, bu başarısının üzerinden bir yıl geçmeden dünya şampiyonu olmayı başardı. Yakaladığı başarıların ardında Demirören Haber Ajansı’na özel açıklamalar yaptı.

ŞAMPİYONLUĞUN GETİRDİĞİ SORUMLULUK

Cevdet Ege Mutlu, “Şampiyonluğu hem devam ettirebilmek hem de üzerine koyabilmek çok daha büyük bir sorumluluk. Çünkü önemli olan şampiyon olabilmek değil, şampiyon kalabilmek” ifadelerini kullandı. Ayrıca “Aktif bir şekilde milli takımda kürek çekiyorum. Kürek sporuna 2018’de başladım. Asıl seçme sebebim babamdı. Babam hem özgüven kazanayım hem de daha dirayetli olayım diye spora başlamamı istedi” dedi.

DUYGUSAL MÜCADELELER YAŞIYOR

Kazandığı başarıların ardından üzerindeki yükün arttığını belirten Mutlu, “Şampiyon olmak değil, şampiyon kalmak daha zor. Bu günlere gelebileceğimi düşünmüyordum. Her yarış sonrasında bir tık daha sorumluluk, bir tık daha baskı hissediyorum” şeklinde konuştu. Suyun içinde kendini güvende hissettiğini, ancak karada duygusal olarak zorluk yaşadığını ifade eden milli sporcu, “Her yarışın arkasında yalnızca fiziksel değil, derin bir duygusal mücadele de var” açıklamasında bulundu.

MİLLİ BİR DEĞER OLMAK GURUR VERİCİ

Şampiyonluk sürecinin kendisine hem değerli hem de gururlu hissettirdiğini söyleyen Mutlu, “Milli bir değer olabilmek çok büyük bir onur, ama hala yaptıklarıma inanamıyorum” dedi. Kürek sporunun dünyada yeni yeni geliştiğini belirten milli sporcu, Türkiye’nin bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

SABIR VE İSTİKRARLA BAŞARIYA ULAŞTI

Spor yaşamındaki en önemli dersin sabır olduğunu dile getiren Cevdet Ege Mutlu, “Sabrettim, hakkını verdikçe her şey oldu” diyerek başarıya giden yolda istikrarlı çalışmanın önemini vurguladı.