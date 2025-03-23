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Cevdet Koç Yeniden Kızılay Başkanı Seçildi

GENEL KURULDA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Türk Kızılayı Sakarya Şubesi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu önemli toplantıda, Cevdet Koç güven tazeleyerek yeniden başkanlık görevine seçildi.

İCRAATLARI VE İŞ BİRLİKLERİ

Toplantıda, Kızılay Sakarya Şubesi’nin son üç yılda yaptığı faaliyetlerden bahseden Koç, şehirdeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde olduklarını vurguladı. Koç, “Şehirdeki yetim, öksüz ve engelli bireylerle birçok gururlandırıcı işlere imza attık” diyerek, yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Devamında, “Biz bu işi sevdik, bu işi gerçekten aşk ile yapılınca yorulmuyorsun. Yaptıkça kendinizi içinde bulduğunuz bir iş. Ekibimiz, gençlerimiz bu işle her gün yeni bir hikaye yazıyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

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