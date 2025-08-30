Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos’u andı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılı sebebiyle sosyal medya platformunda bir paylaşım gerçekleştirdi. Yılmaz, yaptığı paylaşımda “30 Ağustos, milletimizin istiklal ve istikbal destanı, Anadolu’nun ebedi vatanımız oluşunun mührüdür. Büyük Zafer’in 103’üncü yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.