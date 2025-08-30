Haberler

Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos’u andı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılı sebebiyle sosyal medya platformunda bir paylaşım gerçekleştirdi. Yılmaz, yaptığı paylaşımda “30 Ağustos, milletimizin istiklal ve istikbal destanı, Anadolu’nun ebedi vatanımız oluşunun mührüdür. Büyük Zafer’in 103’üncü yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Beypazarı’nda 30 Ağustos Etkinlikleri Yapıldı

Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Haberler

Karlıova’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.