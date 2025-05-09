Cevdet Yılmaz: “Ak Parti, Ana Damardır.”

CEVDET YILMAZ’DAN AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “AK Parti ve Cumhur İttifakı, bu ülkenin ve toplumun ana damarıdır. Sorunlara çareyi, çözümü yine AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı oluşturacak. Bundan hiç kimsenin bir tereddütü olmasın.” sözleriyle Nevşehir’deki programı sırasında partililere hitap etti. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, AK Parti’nin 2001 yılında kuruluşundan bu yana tek başına iktidar olarak Türkiye’deki büyük değişim ve dönüşümlere önderlik ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kalkınmanın yanı sıra demokrasi alanında da önemli atılımlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Yılmaz, “Belli bir yaşın altında olanlar, geçmiş Türkiye’yi yaşamayanlar, bugün geldiğimiz noktayı tam olarak göremiyor olabilir ama belli yaşın üstünde olanlar, nereden nereye geldiğimizi gayet iyi görüyor.” dedi. Demokrasinin geçmişte vesayetçi bir yapıya sahip olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye’nin, 15 Temmuz sonrası yapılan reformlarla bu yapıları tasfiye ettiğini kaydetti.

DÜNYA EKONOMİSİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Yılmaz, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin hızla gelişim gösterdiğini ifade ederek, dünya ekonomisinin son 22 yılda yıllık ortalama büyüme oranının 3,4 iken, Türkiye ekonomisinin yüzde 5,3 büyüdüğünü vurguladı. Ancak dünya genelinde birçok sıkıntı olduğunu belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Bugün tabii ki dünyada sıkıntılar var. Bütün dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor, o eski dönem yok. Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimler yaşanıyor.” Yılmaz, bu durumun dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, hiçbir ülkenin ekonomisinin dünya gidişatını görmeden değerlendirilemeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

DEPREM BÖLGESİNE YAPILAN YATIRIMLAR

Son yaşanan büyük depremler sonrasında devletin yapmış olduğu yatırımlara da değinen Yılmaz, “Ülkemizde tarihimizin en büyük depremini yaşadık. Şu anda 100 binlerce konut inşa ediyoruz. 450 bin hak sahibine konut vereceğiz.” dedi. Deprem sonrası bölgede yürütülen çalışmaların kapsamlı olduğunu ifade eden Yılmaz, bileşenlerin sadece konut olmadığını, altyapının yeniden inşa edildiğini ve sosyal tesislerin yapıldığını aktardı. Ayrıca, devletin güçlü durumu sayesinde bu yükün altından kalkıldığını belirterek toplam harcamanın 70 milyar doları aştığını duyurdu.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE GELECEK HEDEFLERİ

Yılmaz, AK Parti hükümetinin halkın taleplerine göre yön alarak enflasyonu düşürmeyi hedeflediğini aktararak, yıl sonunda enflasyon oranının 20’li rakamlara indirileceğini dile getirdi. Kalıcı refah sağlama amaçlarını vurgulayan Yılmaz, “2053 planımız, programımız, önceliklerimiz, projelerimiz var. Bunları kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz.” dedi. Ayrıca, muhalefetin eleştirilerine yönelik, popülist söylemler dışında bir vizyon sunmadıklarını belirterek, “Hiçbir vizyon, plan, politika yok. Tek yaptıkları popülizm.” dedi. Konuşmasının ardından Yılmaz, partililerle hatıra fotoğrafı çektirerek MHP Nevşehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.