Cevdet Yılmaz, Anar Aliyev ile buluştu

AÇIKLAMA VE GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli buluşmaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılım sağladı.

İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİ

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan ile birlikte Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sayın Anar Aliyev ile bir araya geldik.” ifadelerini kullandı. Yılmaz, “Kardeş Azerbaycan ile ortak komisyon toplantıları vesilesiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz.” diye ekledi.

STRATEJİK İLİŞKİLER VE GELECEK HEDEFLERİ

Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin, “Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine yükseldiğini” vurguladı ve bu ilişkilerin ekonomi, sosyal politikalar ve bölgesel iş birliği alanlarında yeni ufuklara açıldığını belirtti. 8 Ağustos’ta Vaşington’da atılan tarihi adımı hatırlatan Yılmaz, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrar için umutların arttığını ifade etti.

Yılmaz, “Bölgesel barış sürecini ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesini desteklemeye devam edeceğiz.” diyerek, hedeflerinin ortak kalkınmayı, beşeri bağları ve kardeşliği daha da kuvvetlendirerek bölgede barış, istikrar ve refahın hakim olmasına katkı sunmak olduğunu sözlerine ekledi.

ÖNEMLİ

