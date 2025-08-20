Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Gazı’nın Faydalarını Anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan’dan gelen gazın “Suriye’de elektrik enerjisine dönüşmüş olacak ve uzun bir süre zalim bir rejim altında sıkıntılar yaşayan Suriye halkının karanlığını aydınlatacak” ifadesinde bulundu. Cevdet Yılmaz, Ankara’da SOCAR Türkiye’nin ODTÜ iş birliğiyle gerçekleştirdiği ‘Cep Kitapları’ projesinin tanıtımında konuştu. Törende SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de yer aldı. Yılmaz, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin yalnızca siyaset ve ekonomi alanında değil; ilim, kültür ve eğitim sahasında da gelişmesinin kendileri için bir iftihar kaynağı olduğunu dile getirdi.

İŞ BİRLİĞİ VE BAŞARILAR

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin ortak projelere yansıdığını belirten Yılmaz, bu iş birliğinin “kazan kazan anlayışına dayalı birçok adım sayesinde, seneler boyunca büyük başarılar elde ettiğini” ifade etti. Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin öneminin, yaşanan gelişmelerle son yıllarda daha da belirginleştiğini vurguladı. Küresel jeopolitik değişimler, enerji güvenliği konusunda Türkiye ve Azerbaycan’ın iş birliğinin neler ifade ettiğini gösterdi. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP gibi büyük altyapı yatırımları, bu iş birliğinin bölgede ve Avrupa’da enerji güvenliğine sağladığı katkıları artırıyor.

GELİŞEN POTANSİYELLER

Yılmaz, Türkiye ile Azerbaycan arasında doğal gaz alanında daha büyük projelere yönelik potansiyel bulunduğunu söyledi. “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cenap Prezident Sayın Aliyev’in huzurlarında, mart ayında açılışı yapılan Iğdır-Nahçıvan boru hattı, enerji iş birliğimizin yeni nişanesi olmuştur” dedi. Ayrıca, Azerbaycan’ın daha büyük gaz hacimlerini tedarik edebilmesi için yapılan yatırımlar ve Türkmen gazının ihracı üzerine iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Suriye’ye sevk edilen Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden yapılmasının, iki ülke arasındaki yakın iş birliği ve koordinasyon sayesinde mümkün olduğunu aktardı.

REGİYONDAKİ UMUT VERİCİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Washington’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında imzalanan Ortak Bildiri’nin, Kafkaslarda kalıcı bir sulh ve istikrar için yeni bir kapı açtığını belirtti. Bu durumu, Türkiye Cumhuriyeti olarak memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Güney Kafkasya’da normalleşmenin, Orta Asya Cumhuriyetleri ile ilişkileri yeni bir boyut kazandıracağını ifade etti. Bunun yanı sıra, taraflar arasında oluşturulacak ulaşım ve iletişim hatlarının, ekonomik refah artışına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Kafkaslar ile yapılan ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye’nin bölgesel kalkınma hedeflerine katkıda bulunacaktır. Yılmaz, bu yeni dönemin Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz gibi ortalamanın altında kalan bölgelerin Türkiye ortalamalarına yaklaşmasına destek olacağını belirtti.