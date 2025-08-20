Cevdet Yılmaz, Azerbaycan gazını tanıttı

Azerbaycan Doğalgazının Türkiye Üzerinden Suriye’ye Sevki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Suriye’ye sevki, yine ülkelerimiz arasındaki yakın işbirliği ve eşgüdümle mümkün olabildi” açıklamasında bulundu. Yılmaz, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ile birlikte, SOCAR Türkiye’nin ODTÜ işbirliğiyle geliştirdiği “Cep Kitapları” projesinin tanıtım etkinliğine katıldı. Yılmaz, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin yalnızca siyasette ve ekonomide değil, bilim, kültür ve eğitim alanında da gelişmesinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Bilginin, günümüzde kalkınma ve ilerlemenin en stratejik sermayesi olduğunu vurguladı.

Cep Kitapları Projesi ve Sosyal Sorumluluk

Yılmaz, “Cep Kitapları projesi, Azerbaycan’da Ekonomi Bakanlığı ile İhracat ve Yatırım Teşvik Fonu’nun desteğiyle hayata geçirilen başarılı bir tecrübeden ilham aldı. SOCAR Türkiye ile ODTÜ’nün iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, uluslararası ölçekte kabul görmüş ‘Management Pocketbooks’ serisinin Türkçeye kazandırılmasıyla başladı” dedi. Yönetim, pazarlama, finans, iletişim ve liderlik konularında pratik öneriler sunarak insan hayatına doğrudan dokunduğunu aktarırken, öğrencilerden çalışanlara geniş kitlelere öğrenme ve gelişim imkanı sunduğunu belirtti.

Türkiye-Azerbaycan İşbirliğinin Önemi

Yılmaz, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki işbirliğinin verimli projelere yansımasının kardeşliğin ne kadar köklü ve üretken olduğunun en güzel göstergesi olduğunu ifade etti. “Bu işbirliğimizin önemi, yaşanan gelişmelerle son yıllarda daha da belirginleşmiştir. Küresel jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği konusunda Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin refahı için ne denli kilit önemde olduğunu ortaya koyuyor” şeklinde konuştu. Yılmaz, SOCAR’ın ülkemizdeki entegre rolünü her fırsatta vurguladı ve çevre dostu teknolojiler ile sürdürülebilirlik vizyonu üzerinde durdu.

Azerbaycan ile Enerji İşbirliği Gelişimi

Mart ayında açılışı yapılan Iğdır-Nahçıvan boru hattını, iki ülke arasında doğalgaz alanındaki işbirliğinin en yeni sembolü olarak tanımlayan Yılmaz, “Azerbaycan’ın daha büyük hacimlerde gaz tedarik edebilmesi için yatırımlar yapılması ve Türkmenistan gazının ihracı konusundaki işbirliğimiz, önümüzdeki yıllarda atacağımız en önemli adımlar arasında yer alacaktır” dedi. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantısının da artırılmasının stratejik bir adım olduğunu dile getirdi.

Bölgesel Normalleşme ve Ekonomik İlişkiler

Washington’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında imzalanan ortak bildiriye de değinen Yılmaz, bu gelişmenin Kafkaslar’da kalıcı barış ve istikrar yolunda yeni bir kapı araladığını ve bölgede uzun zamandır beklenen olumlu değişim fırsatları sunduğunu belirtti. Güney Kafkasya’da normalleşmenin Orta Asya Cumhuriyetleri ile ilişkilere yeni bir boyut kazandıracağını ifade ederek, bu adımların bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

SOCAR Türkiye’nin Sosyal Sorumluluk Projeleri

SOCAR’ın 17 yıldır Türkiye’de gerçekleştirdiği projelerin yalnızca petrokimya alanıyla sınırlı kalmadığını belirten Yılmaz, yenilenebilir enerji ve sosyal sorumluluk projeleri üzerine de durdu. Yılmaz, böyle bir girişimin toplumsal faydayı merkeze alarak yürütülmesinin değerini artırdığını ifade etti. Projelerin hem basılı hem dijital ortamlarda bulunabileceğini ve gençleri bu kaynaklardan yararlanmaya davet etti.

Bilgi ve Eğitimde Sosyal Sorumluluk

SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “İşimizi ekonomik değer oluşturmakla sınırlamıyoruz. Bu ülkeye destek vermek, insan gelişimine katkıda bulunmak için projeler gerçekleştirmekteyiz” açıklamasında bulundu. ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil ise bilginin topluma hızlı ve anlaşılabilir bir biçimde ulaştırılması hedefinin altını çizdi.