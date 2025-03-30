Cevdet Yılmaz Beştepe’de Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram namazı sonrasında Beştepe Millet Camisi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

BAYRAM NAMAZI SONRASI AÇIKLAMALAR

Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında, toplumsal dayanışmanın ve bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. “Bayramlar, bizi birleştiren en önemli günlerdir” ifadesini kullanan Yılmaz, bayramın kardeşlik ve sevgi duygularını pekiştirdiğini belirtti.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE KENETLENME

Cevdet Yılmaz, bayramların sadece dini bir mevsim değil, aynı zamanda sosyal bağları güçlendiren bir dönem olduğuna da dikkat çekti. “Bu bayramda, yardımlaşmanın ve paylaşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz” dedi.

GELECEK UMUTLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, geleceğe yönelik umutları ve hedefleri de gündeme getirdi. “Ülkemizin aydınlık yarınları için hep birlikte çalışmalıyız” şeklinde konuşan Yılmaz, birlik olmanın her zaman öncelikli bir konu olduğunun altını çizdi.