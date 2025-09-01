Cevdet Yılmaz, büyümeye işaret etti

YÜKSEK GELİR GRUBUNA GİRME HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2025 yılı verileri açıklandığında Türkiye’nin Dünya Bankası’nın yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceğini belirtti. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye ekonomisinde, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak da yüzde 1,6’lık büyüme ile ekonomimiz son üç çeyrekteki pozitif eğilimini daha da ivmelendirerek sürdürmüş, küresel ve bölgesel gerilimlere rağmen diğer ülkelerden olumlu ayrışarak dayanıklılığını ortaya koymuştur” dedi.

BAŞARILI BÜYÜME ORANLARI

Yılmaz, 2025 yılı ikinci çeyreğinde OECD ülkelerinin ortalama büyümesinin yüzde 1,7, Avro Bölgesi ortalama büyümesinin ise yüzde 1,4 olduğunu ifade etti. Ayrıca, sanayi ve inşaat dahil hizmetler sektöründeki olumlu görünüm ve geçici etkilerle yurt içi talebin artış göstermesinin büyümede etkili olduğunu söyledi. İnşaat sektörünün yüzde 10,9 oranında büyüme kaydettiğini belirtilerek, bunun üretim ve istihdam açısından önemli bir kazanım olduğu vurgulandı.

TÜKETİM VE YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER

2025 yılı ikinci çeyreğinde toplam tüketim büyümesi yüzde 3,5 olarak kaydedilirken, sabit sermaye yatırımlarının büyümesi ise yüzde 8,8 oldu. Makine-teçhizat yatırımlarının yüzde 9,3 oranında arttığı belirtildi. Ancak kamu tüketiminde yüzde 5,2 oranında bir azalma yaşandığı ifade edilerek bu durumun enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararlara bağlı bir sonuç olduğu ifade edildi.

İHRACATTAKİ SINIRLAMALAR

Yılmaz, net mal ve hizmet ihracatının büyümeyi sınırlı oranda aşağı çektiğini, enerji ithalatındaki artışın ve zayıf dış talep koşullarının bu duruma neden olduğunu aktararak, “Bu durum beklentilerimiz dâhilinde olup Programımız açısından önemli bir risk unsuru olarak değerlendirilmemektedir” şeklinde konuştu. Üretim yönüyle değerlendirildiğinde, sanayi sektörünün yüzde 6,1 oranında büyüdüğünü, inşaat dahil hizmetler sektörünün ise yüzde 5,2 oranında büyüme kaydettiğini söyledi. Tarım sektöründe ise negatif büyüme görüldüğü ifade edildi.

GSYH VERİLERİ ÜZERİNE GÜNCELLEMELER

2025 yılı ikinci çeyreğinde GSYH’nın dolar cinsinden 1,474 trilyon seviyesine ulaştığı bildirilirken, ikinci çeyrek verilerinin dengeli büyüme modeline uygun olarak ekonominin dayanıklılığını gösterdiği belirtildi. Yılın ilk yarısında GSYH’nın yüzde 3,6 büyüdüğü ifade edildi. Ayrıca, işgücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğu ve işsizlik oranının iki yıldan uzun süredir tek hanede seyrettiği ifade edildi.

DEZENFLASYON VE YENİ POLİTİKALAR

Yılmaz, yılın ikinci yarısında dışsal koşulların talep üzerinde etkisini azaltmasıyla birlikte büyüme kompozisyonundaki dengeli seyrin daha belirgin hale gelmesini beklediklerini açıkladı. Ayrıca, dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürmesi için yatırımı, üretimi ve ihracatı artırmaya odaklanacaklarını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan revizyonlar sonucunda elde edilen verilere göre, kişi başına düşen milli gelirin 2024 yılı itibarıyla 15 bin 325 dolar seviyesine ve 2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla ise yaklaşık 17 bin dolar seviyelerine yaklaşacağı öngörülüyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Yılmaz, uyguladıkları makroekonomik istikrar ve yapısal dönüşüm adımlarının olumlu sonuçlar verdiğini vurgulayarak, yeni politikalar ve 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programla, ekonominin dayanıklılığını daha da artıracaklarına inandıklarını belirtti.