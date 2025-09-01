Cevdet Yılmaz, Büyümeyi Belirtti: 2025 Tarihi

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomide kaydedilen büyümeye dikkat çekerek 2025 yılı verileri açıklandığında Türkiye’nin Dünya Bankası’nın yüksek gelirli ülkeler arasında yer alacağını belirtiyor. Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Türkiye ekonomisinde, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 oranında büyüme gerçekleşmiştir” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, mevsimsel ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme oranının yüzde 1,6 olduğuna ve Türkiye’nin küresel gerilimlere rağmen diğer ülkelere göre olumlu bir ayrışma gösterdiğine vurgu yapıyor.

SEKTÖREL BÜYÜME PERFORMANSI

Yılın ikinci çeyreğinde OECD ülkelerinin ortalama büyümesinin yüzde 1,7, Avro Bölgesi’nin ise yüzde 1,4 olduğuna dikkat çeken Yılmaz, büyümenin sanat ve inşaat dahil hizmet sektörlerindeki pozitif gelişmeler ile iç talebin artışı sayesinde sağlandığını kaydediyor. İnşaat sektöründeki yüzde 10,9’luk büyümenin, ekonomideki dinamikliğe büyük katkı sunduğunu ve istihdam yönünden önemli kazanımlara işaret ettiğini belirtiyor.

2025 yılı ikinci çeyreğinde toplam tüketim büyümesinin yüzde 3,5, sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 8,8 oranında arttığını belirten Yılmaz, makine-teçhizat yatırımlarındaki yüzde 9,3’lük artışın da dikkate değer olduğunu ifade ediyor. Kamu tüketiminde ise yüzde 5,2’lik bir azalma yaşandığını ve bunun enflasyonla mücadele kapsamında aldıkları kararların yansıması olduğunu belirtiyor.

GIDA İTHALATI VE BÜYÜME RİSKLERİ

2025 yılı ikinci çeyreğinde net mal ve hizmet ihracatının büyümeyi sınırlı şekilde etkilediğini kaydeden Yılmaz, enerji ithalatındaki artış ve düşük dış talep koşullarının bu durumu şekillendirdiğini belirtiyor. Ancak bu durumun programları açısından önemli bir risk unsuru olmadığını ifade ediyor. Üretim tarafında sanayi sektörünün yüzde 6,1, inşaat dahil hizmetler sektörünün ise yüzde 5,2 oranında büyüme kaydettiğini açıklarken, tarım sektörünün baz etkisi ve olumsuz iklim koşulları nedeniyle yüzde 3,5 negatif büyüme gösterdiğini aktarıyor.

GSYH VE İSTİHDAM GÖRÜNÜMÜ

2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla GSYH’nın dolar cinsinden yıllıklandırılmış olarak 1,474 trilyon dolara ulaştığını aktaran Yılmaz, bu verilerin ekonominin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine olan bağlılıklarını gösterdiğini vurguluyor. Aynı dönemde işgücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğunu, işsizlik oranının iki yıldan uzun süredir tek haneli seyrettiğini ifade ediyor ve işgücü ödemelerinin milli gelire oranının yüzde 35,9 ile tarihi seviyeye ulaştığını belirtiyor.

YILIN İKİNCİ YARISINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

Yılmaz, yılın ikinci yarısında dışsal koşulların talep üzerindeki geçici ivmenin sona ermesiyle dengeli büyümenin daha belirgin hale geleceğini öngörüyor. Dezenflasyon sürecinin devam edeceğini, yatırım, üretim ve ihracatı artırmaya yönelik politikaların kararlı şekilde uygulanacağını dile getiriyor. Ekonominin ölçüm çalışmaları ve yeni veri kaynakları ile ilgili ulusal hesap sisteminin güncelleneceğini ve uluslararası standartlara uyum sağlanacağını belirtiyor.

GÜÇLÜ EKONOMİ POLİTİKALARI

Son olarak, Yılmaz; uyguladıkları makroekonomik istikrar ve yapısal dönüşüm adımlarının başarıyla devam ettiğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak 2026-2028 dönemi için Orta Vadeli Program ile ekonominin dayanıklılığını artıracak yeni hedef ve politikalarının müjdesini veriyor.