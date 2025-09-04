Cevdet Yılmaz, Çevrim İçi Zirveye Katıldı

CEVDET YILMAZ’IN ZİRVE KATILIMI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’ne çevrim içi olarak katıldı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen, daha önce dört kez iştirak ettiğim ‘Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin bugün beşincisine çevrim içi olarak katıldım” dedi.

UKRAYNA’DA BARIŞ ÇABALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde hibrit formatta düzenlenen toplantıda, ABD Başkanı Sayın Trump’ın inisiyatifinin ardından Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanması adına yürütülen diplomatik çabalar konuşuldu. Yılmaz, Türkiye olarak, kalıcı barışın tesisinde her alanda öncü rol üstlenmeye hazır olduklarını, taraflar arasında diplomasi ve diyalogun öncelikli olması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

DİPLOMATİK SÜRECE DEVAM

Cevdet Yılmaz, “Adil ve kalıcı barış sağlanıncaya kadar, tüm imkanlarımızla diplomatik sürece katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını belirtti.