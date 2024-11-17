Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN BREZİLYA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya’yı ziyaret edecek. Bu ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet ediyor. Bu durum, Resmi Gazete’de yayımlanan bir tezkere ile duyuruldu.

TEZKERE DETAYLARI

Yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17-19 Kasım tarihleri arasında Brezilya Federatif Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceği ziyaret boyunca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106. maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edecek.