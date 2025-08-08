Cevdet Yılmaz Dezenformasyon İçin Uyardı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELEN SAHTE DİPLOMA VE E-İMZA İDDİALARI

Son dönemlerde sosyal medyada yayılan sahte diploma ve e-imza iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu iddialar arasında farklı yönlendirmeler ve spekülasyonlar, vatandaşların aklında soru işaretleri bırakırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu meselelere dair önemli bir açıklama yaptı. Yılmaz, kamuoyunda tartışma yaratan bu iddiaların arka planında, devlet kurumlarına zarar vermeyi amaçlayan manipülasyonların bulunduğunu vurguladı.

MANİPÜLASYON AMAÇLI TARTIŞMALAR

Yılmaz, bu tür tartışmaların suçla mücadele ile ilgili değil, aksine devletin resmi makamlarını yıpratma niyeti taşıdığını belirtti. “Amaçları kaos oluşturmak” diyen Yılmaz, enformasyon çağı ile birlikte ortaya çıkan dezenformasyon kavramına dikkat çekerek, dijital medyada kaynağı belirsiz olan haberlerin devletin idari ve adli organlarını sistemli olarak zayıflatma çabası içinde olduğunu ifade etti. Son günlerde sahte e-imzalar ve diplomalarla ilgili yürütülen bu tartışmalar, bu manipülatif stratejilerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

GÜVENSİZLİK YAYMA ÇABALARI

Kurumların görevini yerine getirip suçluları yargıya taşıma çabalarını desteklemek yerine, bu kuruluşları zayıf gösterme amaçlı girişimlerin döndüğüne dikkat çeken Yılmaz, bu şekilde vatandaşların devlete karşı bir güvensizlik duygusuna kapılmalarının hedeflendiğini belirtti. Eleştirilerin saygı ile karşılandığını vurgulayan Yılmaz, fakat bu tür manipülasyonların ötesinde olan girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Kamuoyundaki tüm kesimlerin, demokratik siyaset yapısını ve hukuku koruma adına uyanık olmaları gerektiğini söyledi.

MİLLETİMİZ MANİPÜLASYONLARA PRİM VERMEZ

Cevdet Yılmaz, milletimizin uzun yıllara dayanan demokratik tecrübesi ve derin sağduyusuyla, kaynağı şüpheli olan bu manipülasyonlara itibar etmeyeceğini ifade etti. Spekülatif iddialara karşı en sağlıklı yaklaşımın yetkili kişi ve kurumların açıklamalarını dikkate almak olduğunu vurguladı. Ayrıca, suçların önlenmesi ve suçluların adalete teslim edilmesi hususunda kararlılığın sürdüğünü belirtti.