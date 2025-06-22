Cevdet Yılmaz: Diplomasiye İhtiyaç Var

BÖLGESEL GERİLİMİN ENDİŞELER UYANDIRAN BOYUTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini vurmasının ardından bölgesel gerilimin kaygı verici bir boyut kazandığını belirtti. Cevdet Yılmaz, ABD savaş uçaklarının İran’daki nükleer tesisleri hedef almasına yönelik sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Bu gidişata bir an önce son verilmemesi ve diplomasinin devreye sokulmaması halinde, bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok daha tehlikeli sonuçlar doğabilecektir.” dedi.

DİPLOMASİYE YENİDEN DÖNÜŞ İHTİYACI

Yılmaz, İran’ın nükleer çalışmalarıyla alakalı adil ve doğru bir tutumun; saldırıların durdurulması ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılması olduğuna dikkat çekti. “Bölgemiz ve insanlık, daha fazla çatışmaya değil, daha etkili ve güven veren bir diplomasiye ihtiyaç duymaktadır.” diyerek sözlerine devam etti. Cevdet Yılmaz, “Çatışmaların tırmanması halinde; insani, çevresel ve ekonomik maliyetler yükselecek, tüm taraflar açısından güvenlik riskleri artacaktır.” ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK ÇÖZÜME DAVET

Uluslararası toplumu ve kurumları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu diplomatik çözüm önerisine yönlendiren Yılmaz, şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti olarak; insani değerlerden, hukuktan, adaletten, istikrardan ve sorunlara diplomasi yoluyla barışçıl çözüm arayışından yana olmaya devam edeceğiz.”