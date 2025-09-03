Cevdet Yılmaz, Dış Ticaret İyileşiyor

DIŞ TİCARETTEKİ OLUMLU GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret göstergelerine dair yaptığı açıklamada, “Gerek dış ticaret gerekse turizmde sağlanan olumlu gelişmeler, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranını, programda öngördüğümüz yüzde 2’lik seviyenin altına getirecektir” dedi. Yılmaz, dış ticaret verileriyle ilgili bilgiler paylaşmak için sosyal medya hesabını kullandı.

İHRACAT VE İTHALAT DEĞERLERİ

Yılmaz, uygulanan politikaların ekonomiye olan güvenin arttırdığını ve öngörülebilirliği sağladığını belirtti. Bu ortamda dış ticaret dengelerinin iyileştiğini ifade eden Yılmaz, “İhracatımız 2025 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalmasına karşılık ithalatımızdaki yüzde 3,9 oranındaki düşüş, dış ticaret dengemize olumlu yansımıştır. Dış ticaret açığı aynı dönemde yüzde 16,7 oranında azalmış ve yıllıklandırılmış değeri 87,5 milyar dolara gerilemiştir” dedi.

GELECEKTEKİ HEDEFLER VE YENİ PROGRAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, küresel rekabette önemli bir aktör olmayı sürdürerek ülkenin uluslararası yatırımlardan daha fazla pay almasını hedeflediklerini de vurguladı. İhracat odaklı teknolojik dönüşüm ile ekonominin verimliliğinin artacağını belirten Yılmaz, “Hazırlıklarında son aşamaya geldiğimiz ve önümüzdeki günlerde açıklayacağımız Orta Vadeli Program ile ihracatımıza hız kazandıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.