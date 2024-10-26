Cevdet Yılmaz: Enerji Politikalarımızı Sürdürmeye Devam Edeceğiz

ENERJİ POLİTİKALARIMIZ YÜKSELİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin enerji alanındaki konumunu sağlamlaştırma hedeflerini vurguladı. “Türkiye’yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlere inat, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz güçlü ve milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI ENERJİDE BAĞIMSIZLIK GETİRİYOR

Yılmaz, “Türkiye Yüzyılı”, enerjide dışa bağımlılığı bitirdiğimiz, enerjide bağımsız olduğumuz bir yüzyıl olacaktır” şeklinde açıklamalarda bulunarak, Türkiye’nin bu hedefe ulaşma konusundaki kararlılığını dile getirdi. Bu açıklamalar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir enerji politikalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.