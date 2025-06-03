Cevdet Yılmaz, Enflasyon Hedeflerini Paylaştı

HİZMET ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ BELİRGİNLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Mayıs ayı itibarıyla hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşirken, yıllık mal enflasyonu yüzde 30’un altına gerileyerek yüzde 28,7 düzeyinde gerçekleşmiştir” dedi. Yılmaz, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık değişim oranları hakkında da bilgiler paylaştı. Dezenflasyon sürecinin, mart ve nisan aylarındaki dengeleme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme ile birlikte 2024 yılı Haziran ayından bu yana 12 aydır kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞİYOR

Yılmaz, “Kararlılıkla uygulanan programın temel amacı enflasyonu düşürmek, sağlıklı bir zeminde istikrar içinde büyümeyi sağlamaktır” şeklinde belirtti. Ayrıca, dezenflasyon sürecinin mart ve nisan aylarında finansal piyasalardaki dalgalanmalara rağmen talepteki dengelenme ve enflasyon beklentelerindeki iyileşme ile 2024 yılı Haziran ayından itibaren kesintisiz devam ettiğini vurguladı. Mayıs ayında tüketici enflasyonunun yüzde 1,53 olarak gerçekleştiğini ve aylık artış hızının önemli ölçüde yavaşladığını aktardı. Yıllık bazda enflasyonun yüzde 35,4’e gerilediğini, son bir yılda 40 puandı üzerinde azalma kaydedildiğini belirtti.

GELECEKTE DAHA BELİRGİN BİR İYİLEŞME BEKLENİYOR

Yılmaz, paylaşımında, “Hizmet enflasyonundaki yavaşlama kademeli olarak gerçekleşse de son bir senedeki iyileşme 45 puana yaklaşmıştır. Önümüzdeki dönemde eğitim, kira gibi geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemlerin fiyat artış hızındaki düşüşün devam etmesiyle bu iyileşme daha da belirginleşecektir” dedi. Uyguladıkları ekonomik program ve enflasyonu düşürme konusundaki kararlılık sayesinde yıl sonunda 20’li rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini de söyledi. Küresel gelişmeler sonucunda enerji ve emtia fiyatlarındaki düşüşün bu hedefi desteklediğini aktaran Yılmaz, para politikası ile maliye politikası ve yapısal dönüşümler ile hedeflerine ulaşacaklarını vurguladı. Uygulamakta oldukları programın sonuçlarının giderek belirgin hale geldiğini sonlandırdı.