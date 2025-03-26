Cevdet Yılmaz Erken Seçim Taleplerini Eleştirdi

Cevdet Yılmaz, erken seçim talepleriyle ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde yüzde 52 oy alarak seçildiğini hatırlattı. “Herkesin özgürce yarıştığı, adil bir seçim oldu. Ne için şu anda erken seçim yapalım? Sırf CHP istiyor diye memlekette niye seçim olsun?” diyerek muhalefetin taleplerine eleştiride bulundu. 2028’e kadar süre olduğunu vurgulayan Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) “adaylık atmosferi” oluşturarak bir algı yaratmaya çalıştığını savundu.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI HUKUKİ SÜREÇ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili ise Yılmaz, sürecin yargısal olduğunu belirterek, “Siyasi” olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Tutuklamada yolsuzluk ve terör boyutlarının bulunduğunu ifade eden Yılmaz, “Dosyaya bakmadan yorum yapmak doğru değil. Hukuka güvenmeliyiz” dedi. Belediye meclisinin geçici bir başkan seçeceğini ve bunun hukuki bir tedbir olduğunu aktaran Yılmaz, “Meselenin CHP’nin iç tartışmalarını topluma mal etme çabası olduğunu düşünüyorum” diye ekledi.

SEÇİM GÜNDEMİ ALGISI

Yılmaz, CHP’nin erken seçim tartışmalarını stratejik bir adım olarak kullandığını öne sürdü. “2025’teyiz, önümüzde uzun bir süre var. Bu acele niye? ‘Aday olduğum için bu yapıldı’ algısı yaratılmak isteniyor” diyerek olmayan bir seçimi gündeme getirmenin gereksiz olduğunu vurguladı. Muhalefetin “ön seçim” hamlesini de eleştiren Yılmaz, Türkiye’nin istikrarının bu tür tartışmalarla bozulamayacağını ifade etti.

MARJİNAL GRUPLAR EKONOMİYİ HEDEF ALDI

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan sokak hareketlerine de değinen Yılmaz, “Marjinal gruplar Gezi benzeri bir kargaşa yaratıp ekonomiyi olumsuz etkilemeye çalışıyor. Ancak bu kısa sürede başarısız oldu. Ülkemizde huzur ve istikrar var, bunu kimsenin bozmaya hakkı yok” dedi. İktidar ve muhalefetin ekonomiye sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, sokak protestolarının hukuki çerçevede yapılması gerektiğini belirtti.

YARGI HESAP SORAR

Yargı süreçlerinin sadece CHP’li belediyelere yönelik olduğu iddialarını reddeden Yılmaz, “Kim suç işlerse, ister iktidar ister muhalefet belediyesi olsun, yargı hesap sorar. Çoğu dosya CHP’nin kendi iç şikayetlerinden geliyor” dedi. Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı olmadığını, ancak herkesin kendini savunma hakkı bulunduğunu ekledi. Yılmaz, sosyal medyada sistematik bir yönlendirme çabası gördüğünü de iddia etti.