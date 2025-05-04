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Cevdet Yılmaz, Ersin Tatar ile buluştu

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDERT YILMAZ’IN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde bir araya geldik” dedi.

YENİ ESERLERİN KKTC’YE FAYDALARI

Ayrıca, Yılmaz, adaya damgasını vuran eserlerin KKTC’nin kurumsal devlet yapısına önemli katkılar yapacağına inandığını belirtti. “Bu eserlerin KKTC’ye ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum” şeklinde ifadelerini sürdürdü.

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