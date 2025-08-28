Cevdet Yılmaz, “Gazze’de Kerbela benzeri olaylar var” dedi

TOPLANTIYA KATILIM VE MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, “Toplantının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Yılmaz, Başkanlık kuruluşu sürecinde gerçekleştirdiği çalışmalarına da değinerek, “Benim başkanlık yaptığım dönemde Plan Bütçe Komisyonu’nda kanun çıkmış oldu. Bu başkanlığın somut ve güçlü bir kurum olarak hayata geçtiğini görmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

İSTİŞARENİN ÖNEMİ

Yılmaz, istişarenin önemine vurgu yaparak, “Ne kadar istişare olursa hatalar o kadar az olur, işler o kadar bereketli olur” dedi. Hükümetin her alanda istişareye büyük önem verdiğini ifade eden Yılmaz, “22 yıldır iktidardaysak, bu istişare kültürünün çok büyük rolü var” dedi. Buna ek olarak, “Milletin talebi ve beklentileri bizler için esas alınıyor” şeklinde konuştu. Yılmaz, Alevi-Bektaşi kültürünün insanı ön planda tuttuğunu belirterek, “İnsanı merkeze aldığınız sürece çözülmeyecek bir mesele yok” ifadesinde bulundu.

GAZZE’DEKİ OLAYLARA DİKKAT

Yılmaz, Gazze’de yaşananları da gündeme getirerek, “Bugün Gazze’de yaşananları hep birlikte görüyoruz. Kerbela’da yaşanan neyse aslında Gazze’de de bir benzeri yaşanıyor” dedi. Masum insanların açlık ve susuzlukla katledildiğini belirten Yılmaz, “Mazlumun yanında zalimin karşısında olmak zorundayız” şeklinde konuştu. Alevi-Bektaşi inancının bu medeniyetin en güçlü damarlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, cemevlerinin birlik, muhabbet ve kardeşlik mekanı olduğunu ifade etti.

HUKUK VE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE

Yılmaz, Muharrem ayındaki Kerbela hadisesinin adalet, vicdan ve kardeşliğin kıymetini hatırlattığını belirtirken, “Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ‘hem haklı olacağız hem de güçlü olacağız’ diyoruz. Ekonomimizle, teknolojimizle ve savunma sanayimizle caydırıcı bir güç olacağız” dedi. Ayrıca, “Barışı, diplomasiyi, kardeşliği ön plana çıkaracağız. Hem caydırıcı bir güç olacağız hem de masumların hukukunu savunacağız” şeklinde iletişim kurdu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU

Yılmaz, “Terörsüz Türkiye” sürecinin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirterek, bu komisyonun tüm siyasi partilerin katkısıyla ilerlediğini söyledi. Yılmaz, “Bu süreçlerin içinde Alevi-Bektaşi toplumunun katkılarının büyük olacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu. Kavgadan değil, birlikten yana olmak gerektiğini ifade eden Yılmaz, terörün ortadan kalkmasının kalkınmaya büyük katkılar sağlayacağını da ekledi.

MEVCUT DURUM VE GELECEK VİZYONU

Yılmaz, “Devletimizin iradesi açıktır. Hiçbir vatandaşımız inancı, kültürü veya kimliği nedeniyle ötekileştirilmeyecek” diyerek, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın bu iradenin kurumsal teminatı olduğunu vurguladı. Bakan Ersoy ise cemevlerinin kurumsal yapısının güçlenmesinin ve inanç önderlerinin fikirlerinin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti ve “Bu toplantıda ortaya koyacağınız fikirler yarınlarımızı şekillendirecek” dedi.