Cevdet Yılmaz, Gençlerin Teknolojiyle Dünya’ya Sesleneceğini Söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST KKTC’ye katılan gençlerin, haksız izolasyonlara karşı teknolojinin imkanlarını kullanarak tüm dünyaya seslerini duyuracaklarını ifade etti. Yılmaz, “Türkiye Yüzyılı sadece KKTC’nin de Yüzyılı olacak.” şeklinde konuştu. TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde düzenlendi. Etkinlik, 132 kuruluştan oluşan bir katılımla eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirildi. AA standını ziyaret eden Yılmaz, TEKNOFEST’in dünya çapında en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olduğunu vurguladı. Burada büyük bir ilgi olduğunu kaydeden Yılmaz, “Gelirken kilometrelere araç kuyruğu gördüm. İnsanlar buraya ulaşmaya çalışıyordu. Uzun yıllar boyunca bu bölgede zulümler, sıkıntılar yaşandı. 1974 harekatının ardından bir huzur ve güven ortamı oluştu. Artık KKTC’de de TEKNOFEST gençliğinden bahsediyoruz. Gençlerimiz, haksız izolasyonlara karşı bütün dünyaya seslerini duyuracak.” dedi.

TEKNOFEST’İN ÖNEMİ

Yılmaz, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birçok standı gezdiklerini, şampiyonlarla bir araya gelerek ödüllerini verdiklerini belirtti. Türkiye’nin birçok teknoloji markası haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, “Özellikle savunma sanayisinde en kısa sürede 10 milyar doları aşıp çift haneli ihracat yapan ülkeler ligine katılacağız. Savunma sanayisi yalnızca güvenlikle ilgili değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da çok kıymetlidir. Katma değeri yüksek bir üretim yapısı için önemli.” şeklinde konuştu. Ayrıca, burada geliştirilen teknolojilerin zamanla sivil endüstrilere de yayıldığını ifade etti. Yılmaz, “Bir yandan ihracata, diğer yandan da sosyal refah ve ekonomik kalkınmaya destek olacak.” dedi.

YENİ DÖNEM FIRSATLARI

Yılmaz, yapay zeka ve dijital teknolojilerin yeni dönemde ön plana çıktığını belirtti. “Bunlara izolasyon mümkün değil. Yapay zeka ile tüm dünyayla etkileşim içindesiniz. KKTC için bu alanda büyük bir fırsat sunuyor. Hem buradan hem de dünyadan girişimciler için uygun bir ortam sunduğuna inanıyoruz.” dedi. KKTC’nin güçlü bir altyapı ile ekonomisini büyüteceğini ve gençlere yeni istihdam imkanları sunacağını değerlendirdi.

ŞİDDETİ REDDETTİ

Teşkilat Başkanlığı’nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı da değerlendiren Yılmaz, bunun “çok üzüntü verici bir manzara” olduğunu belirterek, “Hiçbir şekilde tasvip etmiyor ve çok güçlü şekilde kınıyoruz. Şiddetin siyasette yeri yoktur. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında henüz detaylı bilgiye sahip değiliz. Başsavcılığımız bir soruşturma başlatmış durumda. Bu tür durumlarda spekülatif yorumlar yapılmaması en sağlıklısı olur.” ifadelerini kullandı. Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, böyle olumsuz durumların bir daha yaşanmamasını temenni etti.