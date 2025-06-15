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Cevdet Yılmaz, Gerilimi Düşürmelidir

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ile İran arasındaki gerginliğe dair önemli mesajlar verdi. Yılmaz, “Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran’la yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze’de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir” şeklinde belirtti.

İSTİKRAR VE DİPLOMASİ VURGUSU

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgenin istikrara ihtiyacı olduğunu ifade etti. Sorunların çözümünün çatışma değil, diplomasi olduğunu söyleyen Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlerle gerçekleştirdiği yoğun temaslar, bölgesel ve küresel barış için son derece kıymetlidir” dedi.

GERİLİMİ DÜŞÜRÜCÜ ADIMLAR

Daha fazla insani, çevresel ve ekonomik kayıpların yaşanmaması adına tansiyonu düşürücü adımlar atılması gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran’la yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze’de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir” şeklinde konuştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuku, insani değerleri ve adaleti savunmaya devam edeceği de vurgulandı.

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