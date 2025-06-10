Cevdet Yılmaz, Gündemi Değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100 ekranlarında gündemdeki önemli gelişmeleri ele aldı. İşte Yılmaz’ın açıklamalarından bazı önemli noktalar:

ANLAMLI BİR ANI

Yılmaz, “Yerel seçimlerden önce Manisa ziyaretimde Cuma namazı sonrası vatandaşlarla otururken yanıma geldi ve kendisini tanıttı, ‘Siz bizim de Cumhurbaşkanı Yardımcımızsınız,’ dedi. Böyle de bir anımız oldu kendisiyle.” ifadelerini kullandı. Yılmaz, ayrıca taziyelerini ileterek, “Hep beraber soruşturmanın da sonucunu bekliyoruz. Çocuklarına ve ailesine de Allah sabırlar versin,” dedi.

İNSANLIK DEĞERLERİNE SALDIRI

Yılmaz, İsrail’in işlediği suçlara da değinerek, “Netanyahu hükümeti her türlü insanlık dışı eylemi gerçekleştiriyor. Bu manzaralar insanlığın vicdanını kanatıyor,” dedi. İnsanlık değerlerinin katledildiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti olarak mazlum Filistin halkının yanında olduklarını bir kez daha belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE VE KALKINMA

Yılmaz, Türkiye’nin terörle mücalede kararlılığını vurguladı. Terörün kalkınmayı ve demokrasiyi tehdit ettiğini söyleyen Yılmaz, “Terörün olduğu yerde hiçbir özgürlüğünüz olmaz, temel haklarınızı yaşayamazsınız,” dedi. Terörün uzun vadede Türkiye ekonomisine büyük maliyetler getirdiğini ifade etti. Doğu ve Güneydoğu’nun potansiyelinin devreye gireceğini de sözlerine ekledi.

DARBELERDEN KURTULMAKTIR

Anayasa konusuna da değinen Yılmaz, “Bizim mevcut anayasamız bir darbe anayasasıdır. Türkiye, cumhuriyetin 2’nci yüzyılına girmiş durumda,” ifadesini kullandı. Türkiye’nin sivil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirten Yılmaz, bu konunun partiler üstü bir mesele olduğunu savundu.

İNFRASTRUCTURE VE EKONOMİK HAREKETLİLİK

Yılmaz, mevcut infaz düzenlemesi hakkında bilgi vererek, “İnfaz düzenlemesinde toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak önemli değişiklikler var,” dedi. Enflasyon oranının düşüş gösterdiğini belirten Yılmaz, bu durumu OVP programının bir başarısı olarak yorumladı. Gelecek yıllarda hedeflerin gerçekçi olduğunu da ekledi.

KOBİ DESTEKLERİ VE TEŞVİK SİSTEMİ

Yılmaz, KOBİ destekleri ile ilgili önemli açıklamalarda da bulundu. KOBİ’lere yeni teşvik sistemleri getirilmesi üzerinde duran Yılmaz, farklı sektörlerde desteklerin artırılacağını açıkladı. Ayrıca, dünya ticaretindeki korumacı eğilimlerin yükseldiğini vurgulayarak, bu durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

SİYASİ KUTUPLAŞMA

Yılmaz, siyasi alanlarda yaşanan kutuplaşmalara da dikkat çekti. Yolsuzluk soruşturmalarının siyasi bir noktaya çekilmesini doğru bulmadığını belirten Yılmaz, yargı kararlarına saygı duyulması gerektiğini savundu. CHP içindeki tartışmalara atıfta bulunan Yılmaz, bu durumun partinin genel yapısını olumsuz etkilediğini ifade etti.