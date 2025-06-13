Cevdet Yılmaz, İsrail’in Saldırısını Kınadı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’IN GAZİANTEP ZİYARETİ VE AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail’in İran’a yönelik son saldırısıyla ilgili olarak, “İsrail maalesef istikrarsızlık arıyor, istikrarsızlık peşinde ve hem bölgemiz için hem küresel barış için tehdit konumunda. Dolayısıyla uluslararası toplumu da İsrail’in bu sınır tanımaz, hukuk tanımaz, insanlığı değer tanımaz yaklaşımına karşı gerekli tepkiyi göstermeye bir kez daha davet ediyoruz” dedi. Yılmaz, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Gaziantep Valiliği’ni ziyaret eden Yılmaz, burada resmi törenle karşılandı ve Şeref Defteri’ni imzalayarak, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AÇILIŞA KATILDI VE SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Cevdet Yılmaz, daha sonra Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay’ı tarafından yapılan Gönüllü Geri Dönüş Dayanışma ve Destek Merkezi’nin açılışına katıldı. Yılmaz’a bu ziyaret ve açılışlar esnasında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, STK temsilcileri ve kurum müdürleri eşlik etti. Yılmaz, “Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin yeni oluşan Suriye’ye güvenli, onurlu, gönüllü geri dönüşü bizim için çok kıymetli. Bugün açılışını yaptığımız bu merkez gerçekten çok önemli. Örnek teşkil edecek bir çalışma. Kamu, özel kesim, sivil toplum iş birliğine çok güzel bir örnek. Bu model çalışmada, emeği geçenleri tebrik etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

SURİYE’DEN GERİ DÖNÜŞLER HIZLANIYOR

Yılmaz, 8 Aralık’tan itibaren geri dönüşlerin hızlandığını belirterek, “Bu süreç şu anda 273 bini aşmış durumda. Bu sayı hızla artacaktır diye bekliyoruz” dedi. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırıldığına değinen Yılmaz, “Şimdi yaptırımların kalkmasıyla, inşallah sosyoekonomik kalkınmanın hızlandığını göreceğiz. Uluslararası yatırımların daha hızlı bir şekilde Suriye’ye aktığını göreceğiz ve bu da bütün bölgemizin istikrarını arttıracak” diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına da dikkat çekerek, “Bölgemizde istikrarı destekleyen güçler var ve Türkiye Cumhuriyeti bunun başında geliyor. Diğer tarafta ise kaosu desteklemeye çalışan İsrail yönetimi var. Dün yapılan saldırı hukuki bir temele dayanmıyor. İsrail’in yaptığı bu saldırgan eylemler, Gazze’de sürdürdüğü soykırım politikasını örtemeyecektir. İnsanların ve bölgemizin barışa ihtiyacı var. Bir an önce bu gerilimlerin düşmesi, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir siyasi çözümün oluşması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Yılmaz, “Suriye’nin istikrarı, yalnızca Suriye ile sınırlı kalmayacak; bütün bölgemizin istikrarına katkıda bulunacaktır” şeklinde ekledi.