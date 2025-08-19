CEVDET YILMAZ İşsizlik Oranı Hakkında Açıklama Yaptı

İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının son 10 çeyrektir tek haneli seviyede kalmayı başardığını dile getirdi. Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden 2’nci çeyrek iş gücü istatistikleri hakkında bilgi verdi. Yılmaz, “Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı son 10 çeyrektir tek haneli seviyesini korumuş ve 2025 yılının 2’nci çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, OVP’de (Orta Vadeli Program) öngördüğümüzden daha olumlu bir seyir izlemektedir” dedi.

İSTİHDAMDA ARTIK YÜKSELİŞ

Konuşmasının devamında, gençler ve kadınlardaki istihdam artışının kapsayıcı büyümenin belirgin göstergelerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, “Buradaki gelişmeleri de hem istihdam ve üretim politikalarımız açısından hem de nüfus politikalarımız açısından takip ediyoruz.” ifadelerine yer verdi. 2025’in 2’nci çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, gençlerin iş gücüne katılım oranının geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan arttığını ve işsizlik oranının 0,4 puan gerilediğini aktardı. Yılmaz, genç istihdamındaki artışı sevindirici bulduğunu belirtti.

KALICI BÜYÜME VE SOSYAL REFAH HEDEFİ

Cevdet Yılmaz, istikrarlı ve dengeli büyüme anlayışı ile istihdam artışını kalıcı hale getirmek amacıyla kararlılıkla sürdürülen politikaların altını çizdi. Toplumun her kesimini kapsayan kalkınma odaklı politikalar ile enflasyonu düşürmeyi ve büyüme için sağlam bir zemin oluşturarak sosyal refahı kalıcı bir şekilde artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.