Cevdet Yılmaz, İşsizlik Oranını Açıkladı

İSTİHDAM ORANI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının son 10 çeyrektir tek haneli seviyelerini koruduğunu aktardı. Yılmaz, 2’nci çeyrek iş gücü istatistiklerine dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. “Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı son 10 çeyrektir tek haneli seviyesini korumuş ve 2025 yılının 2’nci çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, OVP’de (Orta Vadeli Program) öngördüğümüzden daha olumlu bir seyir izlemektedir” dedi.

GENÇLER VE KADINLARDA İSTİHDAM ARTILIYOR

Yılmaz, gençler ve kadınlardaki istihdam artışının, kapsayıcı büyümenin en net göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. “Buradaki gelişmeleri de hem istihdam ve üretim politikalarımız açısından hem de nüfus politikalarımız açısından takip ediyoruz” diye ekledi. 2025’in 2’nci çeyreğine ait mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, gençlerin iş gücüne katılım oranının geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan yükseldiğini, işsizlik oranının ise 0,4 puan gerilediğini belirtti. Genç istihdamındaki artışın sevindirici olduğunu ifade etti.

KALICI İSTİHDAM POLİTİKALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, istikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcı kılacak politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı. Toplumun her kesimini kapsayan kalkınma odaklı politikalarla, enflasyonu düşürürken, diğer yandan büyüme için güçlü bir zemin oluşturup sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedeflediklerini belirtti.