Cevdet Yılmaz, Karadeniz Doğalgaz Keşfi’ni açıkladı

KARADENİZ’DEKİ DOĞALGAZ KEŞFİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz’de yapılan yeni doğalgaz keşfine dair bilgi verdi. Yılmaz, enerji alanındaki stratejik önceliklere vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu bu keşfin hayırlı olmasını diledi. “75 milyar metreküp rezerv ve yaklaşık 30 milyar dolar ekonomik değeriyle bu keşif, enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır” şeklinde bir açıklama yaptı.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİLİKLER VE POLİTİKALAR

Cevdet Yılmaz, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de hayırlı olmasını diledi. Sağlık hizmetlerinde standartları yükseltmenin yanı sıra, “sağlık turizmi ve sağlık endüstrisi alanlarında da güçlü politikalarla yola kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.