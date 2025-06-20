Cevdet Yılmaz, KKTC’de Temaslarda Bulundu

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI KKTC’DE TEMASLARDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde bir araya geldi. Bu toplantı, iki ülke arasında iktisadi ve mali iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

PROJELER VE YATIRIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada “Her zaman bir ve beraber olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarımıza devam ediyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Başbakan Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla birlikte, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde bir araya geldik. İktisadi ve mali iş birliği protokolü çerçevesinde, devam eden projeleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek stratejik yatırımları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Nazik ev sahiplikleri için Sayın Tatar’a teşekkür ediyorum” dedi.

Bu buluşma, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.