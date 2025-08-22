Cevdet Yılmaz, KKTC’de ziyaretlerde bulunacak

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVALET YILMAZ’IN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmî temaslar çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yol aldı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bir dizi açılış, ziyaret ve görüşmeler yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeyiz” dedi.

KIBRIS TÜRKÜ İÇİN ÖNEMLİ PROGRAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti. Ayrıca, Karpaz bölgesinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelecek ve yarın Kıbrıs Türkü için büyük önem taşıyan KKTC E-Devlet Mobil Uygulaması’nın tanıtım programında yer alacak. Yılmaz, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin huzuru, refahı ve kalkınması için her alanda iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.