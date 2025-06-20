Cevdet Yılmaz KKTC Mezuniyet Töreni’nde

BAKAN YILMAZ’IN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILIMI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “KKTC programımızı, Akdeniz Karpaz Üniversitesi 2024–2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde genç kardeşlerimizin ve ailelerinin sevincine ortak olarak tamamladık” dedi.

MEZUNLARA TEBRİKLER VE İYİ DİLEKLER

Cevdet Yılmaz, “Farklı ülkelerden gelerek Akdeniz’in kalbinde buluşan tüm mezunlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Mezuniyetinizin, başarılarla ve ortak insanlık idealleriyle taçlanan çok kültürlü bir yolculuğun başlangıcı olmasını diliyorum” sözlerine yer verdi. Ayrıca, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana eğitim, araştırma ve yenilik odaklı gelişim çizgisiyle bölgesine değer kattığını belirtti.

ŞÜKRANLARINI SUNDU

Yılmaz, üniversitenin Mütevelli Heyeti’ne, yöneticilerine ve akademik kadrosuna teşekkür etti. “Bugünkü programlarımıza ev sahipliği yapan Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Sayın Ünal Üstel’e, tüm KKTC’li yetkililere ve Kıbrıs Türkü kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.