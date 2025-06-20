Cevdet Yılmaz, KKTC’ye Resmi Gitti

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI KKTC’DE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaretler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yılmaz, “Bugün bir dizi program kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeyiz. Her ziyaretimizde Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki güçlü bağları, samimi kardeşliği ve karşılıklı dayanışmayı bir kez daha derinden hissediyoruz” dedi.

TEMASLARDA Ana HedefLER

Yılmaz, “Bugünkü temaslarımızda, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile bir araya gelecek; KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya, daha müreffeh bir geleceğe ulaşmasına yönelik atacağımız adımları değerlendireceğiz” ifadeleriyle, ziyaretinin temel amaçlarını vurguladı. Bu ziyaretin iki taraf arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.