Cevdet Yılmaz Kongre’ye Katılacak

6 NİSAN 1920 TARİHLİ ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’ne katılacak. Kongrede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer alacak. Etkinlik, İstanbul’da saat 09.30’da gerçekleşecek.

MADEN FACİASININ YILDÖNÜMÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma’daki maden faciasının 11. yılında partisinin Soma İlçe Başkanlığını, Soma Belediyesini ve Maden Şehitliğini ziyaret edecek. Ayrıca hatim duası ve mevlit programı ile Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Programı’na katılacak. Bu etkinlikler Manisa’da 10.30 ile 17.00 saatleri arasında düzenlenecek.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDAN ETKİNLİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2. Uludağ Çevre Forumu Açılış Programı’na katılacak. Etkinlik Bursa’da saat 12.00’de yapılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde 748. Türk Dili Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri Töreni’ne katılacak. Bu etkinlik Karaman’da 14.00’te gerçekleştirilecek. Ayrıca TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere saat 15.00’te toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerini gerçekleştirecek.

EKONOMİ ALANINDA ÖNEMLİ DUYURULAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi Tanıtım Töreni’ne katılacak. Bu etkinlik Ankara’da saat 10.00’da gerçekleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı doğum istatistikleri ile mart ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ait ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

DÜNYA ÜLKELERİNDEN GELİŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek. Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Forumu 4. Bakanlar Konferansı düzenlenecek. Ayrıca İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ETKİNLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık Konferans Salonu’nda “Türkiye-Balkanlar Medya Forumu”na katılacak. Bu etkinlik Ankara’da saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Recep Kara Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak icazet merasimi ile Mustafa Yılmaz Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nun açılışına iştirak edecek. Bu program Ordu’da saat 10.00 ile 13.30 arasında düzenlenecek. Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi, facianın 11. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak.

SPOR ORGANİZASYONLARI VE DUYURULAR

Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile Galatasaray’ın karşılaşacağı final maçı öncesi, Gaziantep Stadı’nda her iki kulübün ortak basın toplantısı yapılacak. Bu etkinlik Gaziantep’te saat 19.30’da gerçekleşecek. Beşiktaş Kulübü genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetimi, Tüpraş Stadı’nda düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak. Bu tören İstanbul’da saat 14.00’te yapılacak. Ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu ile sahibinden.com firması arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, The Peninsula Istanbul’da gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Erkekler Dünya Kupası elemelerinin grup kura çekimi, Katar’da saat 18.30’da düzenlenecek.