Cevdet Yılmaz Kongreye Katılacak

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI KONGREYE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’ne katılacak. Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da iştirak ediyor. Etkinlik İstanbul’da, 09.30’da gerçekleşecek.

CHP GENEL BAŞKANI SOMA’DA ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEYECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma maden faciasının 11. yılında, partisinin Soma İlçe Başkanlığı ve Soma Belediyesi’ni ziyaret edecek. Ayrıca, Maden Şehitliğini ziyaret edecek, hatim duası ve mevlit programına katılacak. Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Programı da bu etkinlikler içinde yer alıyor. (Manisa/10.30-17.00)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2. Uludağ Çevre Forumu Açılış Programı’na iştirak edecek. Etkinlik Bursa’da, 12.00’de yapılacak.

TÜRK DİLİ BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde gerçekleşecek 748. Türk Dili Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri Töreni’ne katılacak. Bu etkinlik Karaman’da, 14.00’te düzenlenecek.

TBMM GÜNDEMİ TOPLANIYOR

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Ayrıca, DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri gerçekleştirilecek. (TBMM/15.00/12.45/15.00)

DOĞUM İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi Tanıtım Töreni’ne katılacak. Etkinlik Ankara’da, 10.00’da yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı doğum istatistiklerini ve mart ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak. Bu da Ankara’da, 10.00’da gerçekleşecek. Bunun yanında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

ABD BAŞKANI SUUDİ ARABİSTAN’I ZİYARET EDECEK

Dünya gündeminde önemli gelişmeler yaşanmakta. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek. Ayrıca, Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Forumu 4. Bakanlar Konferansı Pekin’de gerçekleştirilecek. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının yeniden başlaması nedeniyle gelişmeler izleniyor.

TÜRKİYE-BALKANLAR MEDYA FORUMU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da düzenlenecek “Türkiye-Balkanlar Medya Forumu”na katılacak. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu’da yapılacak icazet merasimi ile Mustafa Yılmaz Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nun açılışına iştirak edecek. (Ordu/10.00/13.30)

SOMA FACİASINDA YAŞAMINI YİTİRENLER ANILACAK

Soma’daki maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi, facianın 11. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak. Bu anma etkinlikleri Manisa’da, 12.00-17.00 arasında yapılacak.

SPOR ETKİNLİKLERİ VE GÖRÜŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ve Galatasaray final maçı öncesi Gaziantep Stadı’nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Gaziantep/19.30) Beşiktaş Kulübü’nün olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetimi, Tüpraş Stadı’nda düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak. (İstanbul/14.00) Türkiye Voleybol Federasyonu ile sahibinden.com firması arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, The Peninsula Istanbul’da gerçekleştirilecek. (İstanbul/14.00) FIBA 2027 Erkekler Dünya Kupası elemeleri grup kura çekimi ise Katar’da yapılacak. (Doha/18.30)