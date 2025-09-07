Cevdet Yılmaz OVP’yi Duyurdu

EKONOMİK POLİTİKALARDA YENİ YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın sabah ekonomik politikalarda üç yıllık planı belirleyen Orta Vadeli Programı’nın (OVP) açıklanacağını duyurdu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yarın sabah 09.00’da düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritamızı şekillendiren Orta Vadeli Programı (OVP) açıklıyoruz” dedi.

OVP’NİN HEDEFLERİ VE KAPSAMI

Duyurusunda, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP’nin katılımcı bir anlayışla hazırlandığını belirten Yılmaz, “2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca, programın odak noktalarının dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarmak olduğunu vurguladı.

GÜÇLÜ SİYASİ SAHİPLENME

Yılmaz, “Ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz” diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi sahiplenmesinin ve milletin desteğinin programın başarısındaki önemine dikkat çekti. “Belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız” şeklinde konuştu.