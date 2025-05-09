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Cevdet Yılmaz, Özdemir’i tebrik etti

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 28. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan olarak seçilen Burhan Özdemir’i kutladı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, MÜSİAD’ın 28. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını diledi.

Genel Başkanlığa seçilen Burhan Özdemir’i tebrik eden Yılmaz, görevinde başarılar diledi. Yılmaz, “Genel Başkanlık görevini bugüne dek büyük bir özveri ve gayretle yürüten Mahmut Asmalı Bey’e, iş dünyamıza ve ülkemize sunduğu katkılar için gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde ifade etti. MÜSİAD’ın, kuruluşundan bu yana ülkenin üretimi, ihracatı, istihdamı ve kalkınmasına öncülük ettiğine dikkat çeken Yılmaz, ” aynı zamanda demokrasimize ve milli iradeye verdiği kararlı destekle örnek bir sivil toplum kuruluşu oldu” dedi.

Yeni dönemde de Türkiye’nin büyüme ve refah hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğine inandığını belirtti. Yılmaz, MÜSİAD’ın önemli bir rol üstlenmeye devam edeceğini vurguladı.

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