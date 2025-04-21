Haberler

Cevdet Yılmaz, Papa Fransuva için taziye

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINDAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva için taziye mesajı yayımladı. Cevdet Yılmaz, “Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devleti Başkanı Papa Fransuva’nın vefatı nedeniyle, başta Vatikan olmak üzere tüm Katolik dünyasına başsağlığı diliyorum” dedi.

PAPA FRANSUVA’NIN ÖNCÜLÜĞÜ

Cevdet Yılmaz, gönderdiği mesajda, “Dünyanın vicdanını yaralayan pek çok insani kriz karşısında sergilediği duyarlı yaklaşım; özellikle Gazze’deki soykırım ve Filistin halkına yönelik adaletsizlikler karşısında gösterdiği açık ve kararlı tutum, evrensel değerleri önceleyen bir liderlik örneği olarak hatırlanmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’da İki Sürücüye Cezalar Uygulandı

Isparta'da sosyal medyada tespit edilen iki araç sürücüsüne 69 bin 41 TL trafik cezası kesildi, bir araç trafikten men edildi ve bir sürücüye adli işlem başlatıldı.
Haberler

Zonguldak’ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik, asayiş ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.