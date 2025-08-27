Cevdet Yılmaz, Sanayi Haftası’na Katıldı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI TARAFINDAN SANAYİ TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği “Sanayimizin Sorunlarına Yeni Nesil Bir Bakış Açısıyla Çözüm Arayışı” başlıklı ağustos ayı olağan toplantısına katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada imalat ve sanayideki gelişmelere dikkat çekti.

ELEŞTİRİLERE AÇIKIZ

Yılmaz konuşmasında, eleştirilere her zaman açık olduklarını ancak sosyal medyada “ekonomist” olarak tanıtılıp sürekli karamsarlık oluşturan bazı kişilerin bulunduğunu ifade etti. Bu kişilerin dezenformasyona hizmet ettiğini belirtti.

İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin sanayideki gücünü vurgulayarak, “Türkiye’nin sanayideki gücünün omurgası, 24 bini aşkın üyesiyle İstanbul Sanayi Odasıdır.” dedi. Enflasyonla mücadelede kararlı bir şekilde ilerlediklerini belirten Yılmaz, 2025 Temmuz ayında yıllıklandırılmış ihracatın 269,4 milyar doları geçerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracağını duyurdu.

MAKROEKONOMİK PROGRAM TÜM TESTLERİ GEÇTİ

Yılmaz, son 2,5 yıldır uygulanan makroekonomik istikrar ve reform programının tüm stres testlerini başarıyla geçtiğini ve bu durumun Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını artırdığını ifade etti. Ayrıca, küresel risklere karşı güçlü bir duruş sergilendiğini belirtti.

CARI AÇIKTA BEKLENTİ OVP’NİN ALTINDA

Ekonomi politikalarının dengeli sonuçlar verdiğini dile getiren Yılmaz, 2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Bu oranın, Orta Vadeli Program’da öngörülen yüzde 2’lik tahminden daha düşük olduğunu ifade etti.

2026 HEDEFİ: YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİ

Yılmaz, hükümetin en büyük amaçlarından birinin 2026 yılında Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak olduğunu açıkladı. Bu hedefin, sürdürülebilir büyüme, ihracat artışı ve güçlü sanayi üretimi ile mümkün olacağını vurguladı.