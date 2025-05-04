Cevdet Yılmaz, Şehit Önder Özen’i Andı

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe Operasyon bölgesinde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı mesajı yayınladı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Önder Özen’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASI YAŞATILIYOR

Bu tür mesajlar, şehitlere duyulan saygıyı ve hayatlarını kaybeden askerlerin hatıralarını yaşatmayı amaçlıyor. Yılmaz’ın paylaştığı bu başsağlığı mesajı, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor.

ULUSAL DUYGU VE BİRLİK

Şehit haberleri, ulusun acısını artırırken, vatandaşların da duygu yoğunluğunu beraberinde getiriyor. Cevdet Yılmaz, bu vesileyle ulusun dayanışma ruhunu ve şehitlere olan minnetimizi bir kez daha hatırlatmış oluyor.