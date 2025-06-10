Cevdet Yılmaz, Simav’daki depreme geçmiş olsun

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya’nın Simav ilçesinde gerçekleşen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “Kütahya Simav’da meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

AFAD’IN ÇALIŞMALARI

Ayrıca Yılmaz, “AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış, an itibarıyla olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.” dedi. Son olarak, “Rabb’im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.” şeklinde dua etti.