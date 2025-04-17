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Cevdet Yılmaz, Sırrı Önder’i ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDEN YILMAZ’IN HASTANE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti. Yılmaz, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Bugün Sırrı Beyin durumu ile ilgili daha olumlu haberler alıyoruz. Tabi bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Uzun soluklu bir tedavi süreci. Çok ağır bir sağlık tablosu ile karşı karşıyayız” dedi. Ayrıca, sağlık sürecini yöneten ehil kadroların etkili müdahalelerde bulunduğunu vurguladı ve “Gereken her şey yapılıyor” şeklinde ifade etti.

Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi ediliyor. Ziyaretler de devam ediyor. Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Önder’i ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Yılmaz, hastanede doktorlarla bilgi alma fırsatını bulduğunu belirtti.

Cevdet Yılmaz, kendisi için insanların birbirine nasıl destek olması gerektiğinin önemine dikkat çekti. “Sırrı bey bir siyasetçi. Farklı fikir ve düşünceleri olan bir insan. Ama her şeyden önce bir insan. İnsan odaklı bir bakış açısıyla siyasete yaklaşan biri” diyerek Önder’in siyasi hayatındaki katkılarına vurgu yaptı. Ayrıca, zor durumlarda bile espri anlayışı ile gündem oluşturduğunu iletti. “Bu sağlık mücadelesinden de başarılı bir şekilde çıkacağına yürekten inanıyoruz. Dua ediyoruz, geçmiş olsun ve acil şifalar diliyoruz” şeklinde konuşarak, sağlık durumunun uzun bir süre daha takip edileceğini ekledi.

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