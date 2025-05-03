Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya’yı andı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’IN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını derin bir üzüntüyle duyduğunu belirtti. Yılmaz, Önder’in hayatı boyunca barış, diyalog ve ortak akla önem veren biri olduğunu ifade etti. “Nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan değerli bir arkadaşımızdı,” dedi.

TÜM ÜLKEMİZİ SARAN İTİRAF

Cevdet Yılmaz, sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kaybına ilişkin bir paylaşım yaptı. “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan değerli bir arkadaşımızdı,” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, terörsüz bir Türkiye hedefi konusunda yapılan çabaların, milletin gönlünde ayrı bir yer tuttuğunu vurguladı. Merhum Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet dileyen Yılmaz, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diledi. Ayrıca, “Ruhuşad, mekanı cennet olsun,” dedi.