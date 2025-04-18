Cevdet Yılmaz, Taziye Ziyaretinde Bulundu

TAZİYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na taziye ziyareti yaptı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören ve dün 93 yaşında yaşamını yitiren Osman Çavuşoğlu, bugün toprağa verildi. Tüm Türkiye’den taziye ziyaretleri sürerken, Yılmaz ve heyeti akşam saatlerinde Çavuşoğlu’nun baba ocağını ziyaret etti.

DUA VE KUR’AN TİLAVETİ YAPILDI

Taziye evinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kur’an tilavetinde bulundu. Kur’an tilavetinin ardından dua edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın başsağlığı dilediği heyet, saat 22.00 sularında Alanya’dan ayrıldı. Yılmaz’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler eşlik etti.