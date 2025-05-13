Cevdet Yılmaz, “Terörsüz Türkiye önemli bir hedef” dedi

ÖNEMLİ AŞAMALARIN TAKİBİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör örgütünün kendisini feshetme ve silah bırakma kararının uygulanmasının önemine dikkat çekti. Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Bu yeni aşamada en önemli husus tabii terör örgütü kendisini feshetti, silahları bırakacağını söyledi ama bunun uygulanması, hayata geçirilmesi.” şeklinde ifade etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, önümüzdeki sürecin, verilen sözlerin ve kararların hayata geçirilmesi süreci olacağına vurgu yaptı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU

Yılmaz, “Terörsüz Türkiye” sürecinin, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temelini oluşturduğunu söyledi. Bu vizyonun huzur, kardeşlik ve birliği barındıracağını belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği milli birliği güçlendirme ihtiyacının bu hedefin çerçevesini oluşturduğunu dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir ivme kazandığını aktaran Yılmaz, “Terör örgütünün kurucusu kendisini feshetme çağrısı yaptı. Bununla yeni bir aşamaya gelindi.” dedi.

REFORMLAR VE STRATEJİLER

Son 20 yıl içinde AK Parti hükümeti ve Cumhur İttifakı döneminde yapılan reformlarla, Türkiye’nin terörle mücadelesinin büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden Yılmaz, bu süreçte demokratikleşme ve hukuk alanında önemli adımlar atıldığını vurguladı. Yılmaz, yeni teknolojilerin ve etkin koordinasyonun kullanılmasıyla Türkiye’nin farklı bir güvenlik ortamı oluşturduğunu belirtti ve “Terörle mücadelemizdeki başarı, demokratik standartlarımızın yükselmesi, kalkınma süreçlerimizin Türkiye’yi farklı bir boyuta getirmesiyle terörsüz Türkiye hedefini önümüze koymuş durumdayız.” diye ekledi.

BEDEL ÖDEYEN BÖLGELER

Yılmaz, “Türkiye uzun yıllardır terörle mücadelede ağır bedeller ödedi.” diyerek, en büyük zararın terörden doğrudan etkilenen bölgelerde yaşayan insanlar tarafından görüldüğünü aktardı. Terörün ortadan kalkması durumunda, “Terörsüz Türkiye en fazla bölgede yaşayan insanlara yarar getirecek.” diyen Yılmaz, demokraside ve kalkınmada yeni imkânların açılmasıyla birlikte, yerel halkın yaşam ve ekonomik koşullarının iyileşeceğine dikkat çekti.

SÜRECİN HASSASİYETİ

Yılmaz, sürecin titiz ve hassas bir şekilde yürütüleceğini, ayrıca bu süreçte kararlara karşı içeriden ve dışarıdan müdahaleler olabileceğine vurgu yaptı. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Herkesin uyanık olması gerektiğini” bildirdi. Süreçte hukuki bir çerçevenin sınırları içerisinde ilgili kurumların çalışmalara devam edeceğini belirterek, güvenlik ve istihbarat kurumlarının bu konuda önemli rol oynayacağını ifade etti.

SURİYE’YE YATIRIMLAR

Yılmaz, Türkiye’nin Avrupa ile müzakerelerde ve ABD ile görüşmelerde Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini her fırsatta ifade ettiğini açıkladı. “En son güzel bir haber aldık.” diyen Yılmaz, ABD’nin yaptırımları kaldırma kararı aldığını ve bunu Cumhurbaşkanımızın telkinleri ile gerçekleştirdiğini açıkladı. Suriye’deki güvenli bölgelerin oluşturulmasından itibaren yaklaşık 1 milyon Suriyelinin, devrimin başladığı günden itibaren ise 220 binden fazla Suriyelinin ülkelerine döndüğünü bildirerek, bu süreçte gelişmiş ve kapsayıcı bir ortam oluşturmanın önemine değindi.