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Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye Vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve ABD’nin getirdiği yeni gümrük vergileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, “Belirsizliklerin olduğu, iyi takip etmemiz gereken bir süreç. Türkiye avantajlı görünüyor. Önümüzdeki süreç tamamlanmış değil. Birkaç ayda toz dumanın yatıştığı, dünya ticaretinin geldiği durumu göreceğiz. Dünya ticaretinde yeni bir dönem başlıyor. Yeni şekillenmeyi çok iyi takip etmek durumundayız. Tarifenin düşük olması olumlu. Bu hadise ile emtia fiyatlarında düşüş var. Eksi tarafı var” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEVA Partisi İmralı heyetinin ne zaman bir araya geleceğiyle ilgili bir soru üzerine Yılmaz, “Terörsüz Türkiye çok çok önemli. Bu hafta içerisinde bir görüşme bekleniyor. En kısa sürede silahların bırakılmasını, terör örgütünün kendisini feshetmesini bekliyoruz. Beklentimiz en kısa sürede terörsüz Türkiye sürecinin sonuçlanması. Görüşme için Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama bekleyelim” ifadesini kullandı.

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