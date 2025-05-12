Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye’yi savundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör örgütü tarafından yapılan fesih ve silahları bırakma çağrısını değerlendirerek önemli bir süreç başlatıldığını, örgütün bu adımlarla yeni bir aşamaya geçtiğini vurguladı. Yılmaz, “Tarihi bir inisiyatif olan Terörsüz Türkiye, dar siyasi hesaplara, popülist söylemlere kurban edilmemelidir” diye konuştu.

YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI

Cevdet Yılmaz, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonunun iç cepheyi güçlendirme ihtiyacını artırdığını ve Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrının ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini öncelikli hale getirdiğini ifade etti. Yılmaz, “Kurucusu tarafından terör örgütüne fesih ve silahları bırakma çağrısı yapılması ile önemli bir süreç başlamıştır. Örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararı ile bu süreçte yeni ve çok kıymetli bir aşamaya geçilmiştir” dedi.

PROVOKASYONLARA DİKKAT

Yılmaz, devlet kurumlarının sahadaki gelişmeleri titizlikle takip edeceğini belirtti ve terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşması için çok yönlü çalışmaların devam edeceğini söyledi. “Bu süreçte olabilecek provokasyonlara ve süreci engelleme girişimlerine karşı uyanık olmak, hızlı ve kararlı hareket etmek önem taşımaktadır” şeklinde konuştu. Yılmaz, silahların bırakılmasının terör tehdidini ortadan kaldırılmasının, ülkenin demokratik standartlarını ve kalkınmasını yükseltmek için büyük fırsatlar yaratacağını da dile getirdi.

BİR ARADA YAŞAMA VURGUSU

Yılmaz, terörsüz ortamda demokratik siyasetin güçleneceğini belirtti. “Milli birlik içinde, farklılıklara saygı duyulan bir ortamda, tarihi kader ortaklığımız ve kardeşliğimiz kazanacaktır. Türk-Kürt, Sünni-Alevi, 86 milyon kazanacaktır. Bölücülük ve ayrımcılık yapanlar kaybedecektir” dedi. Bu sürecin yalnızca Türkiye’de değil, bölge istikrarını da güçlendireceğini, emperyalist tuzakları boşa çıkaracağını ve güçlü Türkiye gerçeğini daha görünür kılacağını ifade etti. Yılmaz, bu tarihi dönemde Cumhur İttifakı’nın ve diğer siyasi partilerin, sivil toplumun desteğinin önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, terörle mücadelede büyük fedakarlık gösteren şehitleri rahmetle andı ve gazilere teşekkür etti. “Keşke rahmetli Sırrı Süreyya Önder de bu sürecin geldiği bu aşamayı görebilseydi. Tarihi bir inisiyatif olan Terörsüz Türkiye, dar siyasi hesaplara, popülist söylemlere kurban edilmemelidir” ifadelerini kullandı.