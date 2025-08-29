Cevdet Yılmaz TİSK’i kabul etti

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI’NIN KABULÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve ekibini kabul etti. Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2026-2028 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızın (OVP) hazırlıklarını katılımcı bir anlayışla sürdürüyoruz” dedi.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME

Bugün bu çerçevede, değerli bakan arkadaşlarıyla birlikte TİSK yönetimiyle bir araya gelerek, iş dünyasının taleplerini, beklentilerini ve önerilerini dinlediklerini aktaran Yılmaz, “Türkiye’nin kalkınma hamlesinde, üretimden ihracata, istihdamdan sosyal refaha kadar en büyük katkıyı sağlayan kesimlerden biri şüphesiz ki iş dünyamızın kıymetli temsilcileridir” şeklinde ifade etti.

GELECEK HEDEFLERİ

“Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda, makroekonomik istikrarı güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalara devam ettiklerini belirten Yılmaz, yatırımı ve istihdamı artırmayı, sosyal refahı geniş kesimlere yaymayı hedeflediklerini söyledi. OVP’yi de bu hedeflere ulaşmak üzere “kapsayıcı bir şekilde, ortak akıl ve istişare zemininde” hazırladıklarını ekledi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve yönetimine, görüş ve katkıları için teşekkür etti.