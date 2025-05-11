Cevdet Yılmaz, Toplantıya Başkanlık Edecek

TOPLANTI VE AÇILIŞLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantı, Ankara’da saat 13.30’da olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pendik Esnaf Kadınlar Kadına Destek El Emeği Çarşısı ile Anneler Günü Fotoğraf Sergisi’nin açılışına katılacak. Ayrıca, 5. Uluslararası Ninni Festivali’ne de iştirak edecek. Bu etkinlikler, İstanbul’da 12.30, 13.30 ve 15.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıklıgöl, Hazreti İbrahim Türbesi, esnaf ve şehit aileleri derneğini ziyaret edecek, ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılacak. Bu program Şanlıurfa’da 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ise Sarıçam ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni’ne iştirak edecek ve bu etkinlik Adana’da saat 13.30’da başlayacak.

EKONOMİK ETKİNLİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi’ne katılacak. Etkinlik İstanbul’da saat 10.00’da düzenlenecek.

DÜNYA GÜNDEMİ

Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından gerçekleşen gelişmeler Ankara’da izleniyor. Diğer yandan, İsrail’in ateşkesi bozması ve Gazze Şeridi’ndeki saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler Gazze ve Kudüs’te takip ediliyor.

DİYANET İŞLERİ FORUMU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi Konferans Salonu’nda düzenlenecek 7. Aile Forumu’na katılacak. Bu forum, Ankara’da saat 09.30’da gerçekleştirilecek.

SPOR ETKİNLİKLERİ

Trendyol Süper Lig 35. haftasına Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK, Beşiktaş-Adana Demirspor ve Göztepe-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edecek. Bu karşılaşmalar Sivas, İstanbul ve İzmir’de sırasıyla saat 16.00 ve 19.00’da olacak. Ayrıca, Trendyol 1. Lig’de normal sezonun son haftası Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçıyla tamamlanacak ve bu maç Kocaeli’de saat 16.00’da oynanacak.

Beşiktaş Kulübü, Ataköy Atletizm Salonu’nda seçimli olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı İstanbul’da saat 10.00’da yapılacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray, Unicaja Malaga ile karşılaşacak, üçüncülük maçı ise AEK ile La Laguna Tenerife arasında oynanacak. Bu organizasyonlar Atina’da saat 20.00 ve 17.00’de gerçekleşecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Semt 77 Yalovaspor-Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ ve Karşıyaka-Türk Telekom karşılaşmaları düzenlenecek. Bu maçlar Yalova, Denizli ve İzmir’de sırasıyla saat 13.00, 15.30 ve 18.00’de oynanacak.

Son olarak, A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup’taki altıncı ve son maçında Almanya ile karşılaşacak. Bu mücadele Stuttgart’ta saat 19.00’da düzenlenecek. Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4’üncülük serisi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor’u konuk edecek. Maç Bursa’da saat 17.00’de yapılacak.