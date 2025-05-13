Cevdet Yılmaz, Türk İş Dünyası Buluşması’na Katılacak

ÖZBEKİSTAN’DA TÜRK İŞ DÜNYASI BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan’da yapılacak Türk İş Dünyası Buluşması’na katılacak. (Taşkent)

CHP’DEN DİZİLİM ETKİNLİKLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma’da “Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu”na, Ataşehir’de “Kırmızı Bayrak Projesi Tanıtım Etkinliği”ne ve Silivri’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine iştirak edecek. (Manisa/10.00 / İstanbul/14.30 / 20.30)

İYİ PARTİ’YLE ANITKABİR ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisi tarafından Çankaya Birlik Mahallesi Lozan Parkı’nda gerçekleştirilecek Meclis Grup Toplantısı’na katılacak ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerle Anıtkabir’e ziyarette bulunacak. (Ankara/14.00 / 16.00) TBMM, gündemindeki meseleleri ele almak üzere Genel Kurul toplantısını gerçekleştirecek. Ayrıca Yeni Yol Partisi Meclis Grup Toplantısı gerçekleşecek. (TBMM/14.00 / 09.30)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Taşıma ve Pozisyonlama Cihazları Tanıtım ve Dağıtım Programı ile Ankara SanTek Zirvesi’ne katılım sağlayacak. (Ankara/10.00 / 13.30) Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı için “İstatistiklerle Aile” bültenini ve mart ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katılacak. (Antalya) ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan’da Körfez İşbirliği Konseyi-ABD Zirvesi’nde yer alacak ve ardından Katar’a geçerek Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. (Riyad) Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi bozarak yeniden saldırıya başlamasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

SPOR ETKİNLİKLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Dostu Kampüs Sertifika Takdim Töreni’ne katılacak ve Galatasaray ile Trabzonspor arasında Gaziantep Stadı’nda gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası finalini takip edecek. (Rize/10.00 / Gaziantep/20.45) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Karşıyaka, Anadolu Efes’i konuk edecek. (İzmir/19.00) Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın ikinci ayağı olan Kurtuluş Kupası açık deniz yarışının startı Anadolu Feneri’nden verilecek; organizasyon 19 Mayıs’ta Samsun’da son bulacak. (İstanbul/14.00)